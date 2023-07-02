大太陽下搭全景天幕網約車撐傘

今年剛進入夏季，中國大陸有許多地方氣溫連續多日突破40℃，有可能成為歷史上最熱的一年。在酷熱的天氣下最讓人頓足捶胸的，就是好不容易花大錢買了新車，卻鬼使神差地買了一部最流行新款「全景天幕」電動車。由於車頂全部透明，在連續高達38℃以上的日子，開車還得戴陽草帽，後座要打陽傘，網路上到處都是凸槽這款時髦卻不合時宜汽車的抱怨。

今年6月起大陸北方多地氣溫突破40℃，許多網民抱怨「熱到懷疑人生」。事實上熱的不是只有中國大陸，其他國家也有很多面臨罕見的酷熱。大陸氣象局表示，隨著世界海洋溫度的飆升和太平洋厄爾尼諾的到來，2023年可能超越2016年，成為有記錄以來最熱的一年。

在這種連續酷熱的天氣下，今年網上多了一項與酷暑有關的話題，即針對近年來車市極為熱門的電動車，為標榜科技感，有幾個品牌推出「全景天幕」車款。這種車型的車頂半透明或幾乎全透明，白天車內明亮，有開敞篷車的感覺，夜間還能觀賞星空與月色，十分浪漫。

不過透明車篷到了酷熱天氣可就慘了，在大太陽底下曬得火辣辣的，又沒有遮陽簾，冷氣效能大受影響，高科技感車款瞬間變成高科技烤爐。據《快科技》報導，一位廣東的女子叫了一台網約車，是廣汽埃安（Aion）車款，在全景天幕車內曬得受不了，直接在車裡撐起陽傘，為此在網上發布視頻吐槽說：「能不能人性化一點這車」。

大熱天搭乘全景天幕汽車，網民自我調侃稱：開特斯拉的姐妹還要戴帽子、戴手套，我坐旁邊曝曬成烤豬了。（圖／快科技）

該名女乘客在視頻中欲哭無淚地說，「別讓我再打到Aion了，真的太曬了，誰懂啊！～在車內撐傘！」

報導說，吐槽全景天幕的人還真不在少數，近日一名在海南的女子吐槽特斯拉的天幕全景，寫道：「開特斯拉的姐妹還要戴帽子、戴手套，我坐旁邊曝曬成烤豬了。」網上甚至流傳著特斯拉車主戴草帽的照片，可以說潮流與古樸並存了。