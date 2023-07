日本2.5次男星北園涼因演出舞台音樂劇《刀劍亂舞》中的「 小狐丸」一角暴紅,過去曾經來過台灣舉辦見面會的他,日前表示很想念牛肉麵、小籠包、珍珠奶茶等台灣美食,希望屆時來台演出之餘,可以再次嚐到這些小吃。

日本多場演出告一段落之後,北園涼決定在拿手的音樂領域上再度發揮自己的實力,除了推出最新單曲「 Keep It 100 」,特別的是,還演唱香港導演黃浩然執導《全個世界都有電話》國際版宣傳歌曲〈Keep It 100〉,並舉辦亞洲巡迴粉絲見面會,從日本出發、展開一系列的LIVE演唱會,和粉絲們近距離的接觸,回饋多年來最愛的粉絲們對他的支持與鼓勵。

北園涼將於7月8日在三創生活園區CLAPPER STUDIO舉辦個人的粉絲見面會及LIVE演唱會,KKTIX現正售票熱賣中。