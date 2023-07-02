桃園市中壢警分局向民眾宣導反詐觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警分局藉由童玩向孩童宣導反詐騙觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

因應暑假到來，桃園市中壢警分局今下午在中壢銀河廣場辦理反毒反詐宣導活動。為確保青少年暑期安全，結合民間與地方政府力量，積極規畫各項活動，預防少年偏差行為及被害，維護身心健全發展，中壢警方在暑假規畫趣味活動，邀請民間團體力量與國際扶輪3501地區中壢大同扶輪社共同主辦，盼少年朋友藉正向活動發揮團隊精神，彰顯分局關懷少年宗旨。

中壢警分局表示，這次活動主題為「接觸新興毒品及電子菸」、「兒少網路性私密影像犯罪與被害」、「幫派吸收少年與透校園暴力」、「淪為詐欺集團成員或擔任車手」、「強化少年網路安全觀念」、「深夜留連不當場所及其他偏差行為」等少年相關宣導議題，對參加活動的少年宣導預防犯罪，培養少年正確法治觀念，預防偏差行為發生。

活動中邀請桃園各高中、大學表演藝術科系於現場熱舞表演，過程中穿插反毒品、反詐欺、反幫派、防止私密影象外流、網路安全等有獎徵答，強化少年朋友印象來達到預防犯罪宣導效果。桃園市消防局等相關單位更響應本次活動邀請，擴大宣傳防災及救護知識，增加活動多元性。

中壢分局還拍攝喜感十足的少年車手宣導短片，邀請民眾前往中壢分局臉書點閱。分局長唐嘉仁表示，為因應暑假到來，中壢分局與中壢大同扶輪社特別用心辦理這場活動，希望來參與的青少年朋友可建立遠離毒品、反詐騙、反幫派、防止私密影象外流、網路安全等觀念，更需注意暑期打工切勿受詐騙集團矇蔽而誤觸法網，提昇法治觀念，認識法律遠離犯罪陷阱，一起對犯罪說NO。