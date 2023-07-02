傳承雲林縣「白鶴獅陣」，黃厚銘（後右四）獲認證「白鶴獅製作技術」保存者。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮傳統表演藝術「白鶴獅陣」於2019年登錄為無形文化資產，保存者為「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」，協會會長黃厚銘師承父親黃清塗，自幼學習武術、白鶴獅陣與白鶴獅製作技術，經雲林縣政府審議通過登錄為雲林縣文化資產保存技術，並認定黃厚銘為保存者，2日晚間在北港鎮灣內社區活動中心舉辦授證儀式。

傳統表演藝術「白鶴獅陣」所須使用物件包含獅頭、白鶴、獅鬼等，對應保存製作技術即為「白鶴獅製作技術」，其脫胎技法製作相當特殊，黃厚銘藝師不僅充分掌握製作技術，更熟悉相關知識與執行方式，且積極培育後進及技藝傳承，榮獲文化資產保存技術保存者當之無愧。

雲林副縣長謝淑亞表示，雲林縣無形文化資產豐厚，目前已有38位保存者，包含10位民俗保存者、9位文化資產保存技術保存者、12位傳統工藝師、7位傳統表演藝術保存者。黃厚銘所傳承的「白鶴獅製作技術」，屬於雲林縣已登錄傳統表演藝術「白鶴獅陣」中非常重要的製作技術，其文化使命非常值得肯定。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，無形文化資產的登錄及保存者的認定，是對於文化傳承的鼓勵，更孕育出具有厚度的雲林文化量能。黃厚銘不僅積極推廣「白鶴獅陣」文化藝術，包含傳統武術、食鶴拳、白鶴獅陣，同時熟稔白鶴獅製作技術的各項工法及工序，此次登錄及認定實至名歸。