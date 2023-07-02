縱橫賽場29年，美國傳奇女將大威廉絲（Venus Williams）將以43歲高齡登上溫網舞台，持續寫下屬於自己的傳奇生涯，而大威廉絲首戰對手將會是同樣持外卡參賽的烏克蘭好手史維托琳娜（Elina Svitolina）。

在歲月和傷痛摧殘之下，曾高居女單世界第一、手握7座大滿貫冠軍的大威廉絲，力量和體能已經不如以往，不過大威廉絲靠著努力不懈的精神，成功以外卡身分闖進生涯第24次溫網，根據《Sportskeeda》報導，大威廉絲近日談到未來職業生涯規劃時笑稱，「這是前所未有的事，但如果有人到了50歲還能擔任網球選手的話，那就是我了。」

妹妹小威廉絲（Serena Williams）早一步卸下球員身分，大威廉絲也不免俗被問及自己引退的具體時間，她則表示這是不能說的秘密。今年1月紐西蘭奧克蘭舉行的ABS經典賽受傷，被迫休養6個月才在巡迴賽復出，大威廉絲回憶這段康復期間對她來說像是惡夢一樣，深怕自己無法回到賽場。

近幾年無法全程參與巡迴賽，堅持成為選手的熱情是從哪來？大威廉絲說：「只是因為想打球，且大滿貫對我來說別具意義，我必須時刻保持競爭心態，並不是以年齡紀錄為目標，我的動力和過往相同，將會持續向前邁進，我已經完成了很少有人到達的水準。」