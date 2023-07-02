香港一帶一路高峰論壇將於9月舉行，慶祝「一帶一路」倡議提出10周年。香港特首李家超今日在科技園公司的活動致辭時表示，今年將首度舉行中東專場，為一帶一路公司和投資者提供機會，與沙烏地阿拉伯和中東各國領袖商討生意。

香港星島網報導，李家超2日表示，香港在一國兩制的支持下，有國家強大支持和與世界無縫聯繫的獨特優勢，令香港繼續成為全球其中一個最自由經濟體，資訊和資金自由流動。

李家超進一步指出，沙烏地阿拉伯2030願景建構於創新和科技，香港也有同樣的願景，半年前已推出藍圖，勾畫香港對新型工業化和未來幾年成為國際創科中心的目標，並向當局標示4大發展方向，目前正順利推展。

李家超同日也在社交媒體發文，指很高興與正在訪港的沙烏地阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha在香港科學園會面。二人上一次會面是今年2月，當時李家超率領代表隊到中東國家外訪，並與Abdullah Alswaha就香港與沙烏地阿拉伯如何在創新科技領域加強合作交換意見。

李家超表示，在2月的外訪期間，他宣布香港和沙烏地阿拉伯將啟動促進和保護投資協定的正式談判。過去半年，香港與沙烏地阿拉伯在貿易、投資和文化等領域的聯繫都逐漸取得進展。

他再次向Abdullah Alswaha宣傳香港在「一國兩制」下的獨特優勢，包括世界一流的基礎設施和豐富的專業人才。沙烏地阿拉伯的資金和投資在港有無限機遇，創科、基礎建設、高質量發展、文化藝術等，加上香港是進入大陸市場的橋梁，是粵港澳大灣區建設的引擎之一，正創造投資發展的龐大空間。