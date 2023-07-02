嘉義縣台18線69.9公里處，今（2日）下午2時許發生一起死亡車禍，一輛黃牌重機騎士過彎時不慎跌入路面山溝，經同隊成員救起時已無呼吸心跳，恰巧一名退休護理師行經此處，帶著車上簡易醫療器材與車隊中的義消合力急救，但重機騎士經送醫後仍搶救不治，而事故行車紀錄器畫面也曝光。

從《記者新聞網》分享的行車紀錄器可以看見，重機車騎士在下山過彎道時，不慎自撞跌入公路旁水溝，強力撞擊之下騎士當場失去呼吸心跳。嘉縣消防局獲報後，立即派遣奮起湖91車前往救援，發現男性傷者約50歲已呈現OHCA狀態，救護人員立即給予CPR及相關急救處理，並後送石棹醫療站急救，但騎士仍不治身亡。

而據了解，幫忙急救的熱血周姓護理師，是急診室退休護理師，因明天阿里山有活動，周女前往支援救護工作，下午帶著簡單醫療設備開車上山，途中行經事故路段，發現一群重機騎士圍在一起，她馬上下車查看，發現地上躺著一名不省人事的重機騎士。

經現場同行車友表示，他們一行人下山途中，騎士不慎跌下路邊的山溝，眾人合力把他救起，但人已無毫無知覺，周姓護理師初步診斷發現騎士呈現OHCA狀態，與在場另一名義消合力搶命，一人壓胸、一人進行人工呼吸，急救到到救護車抵達。