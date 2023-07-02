國民黨內看好高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰出戰台北市中正萬華區立委，前立委郭正亮披露，「我有一個機會剛好跟她見面，因為我選過這一區，她有問我這一區的狀況」。

國民黨在台北市中正萬華區立委提名卡關，黨內看好高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰出戰，黨主席朱立倫1日當著韓國瑜的面力勸，被韓國瑜用冷笑話婉拒。

朱立倫今（2）日出席北市誓師大會時受訪表示，韓國瑜和他都有一個特質，就是蠻怕女兒的，要讓韓國瑜回家討論，「絕不能大聲講話」。

前立委郭正亮今日在《新聞大白話》披露，韓冰看起來參選意願沒有很高，「我有一個機會剛好跟她見面，因為我選過這一區，她有問我這一區的狀況」。

「我跟她講」，郭正亮說，她的勝選率最高，因為她基本上可以鞏固國民黨的基本盤，她有機會搶到年輕票，她大概是唯一具有這兩個特質的候選人。

「我只問她一個問題」，郭正亮直言，如果要從政，就不要只想選一屆，要把未來10年要定位為要從政，要想清楚，但韓冰看起來企圖心不是很強！

郭認為，很多候選人都是如此，看起來機會最高，可是企圖心不夠，這種事情不能勉強；譬如民眾黨在士林北投最適合的候選人就是「學姐」黃瀞瑩，但她很早就說不會選。

郭也補充，這一區國民黨真的比較辛苦，因為3個市議員彼此的整合難度很高。