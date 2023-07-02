6月30日，2023海峽兩岸青年創新創業大賽參賽項目徵集正式啓動。本次大賽致力於為兩岸青年搭建創新創業交流平台，為台灣青年在大陸發展提供更多機遇、創造更大空間、搭建圓夢舞台，為深化兩岸融合發展、構建新發展格局提供新動能。

本次大賽由大陸國台辦經濟局、江蘇省台辦、常州市人民政府主辦，常州市台辦、常州西太湖科技產業園、蘇台青創聯盟、常州市科技局、常州市人社局、常州團市委共同承辦，武進區委統戰部協辦。大賽將在兩屆長三角兩岸青年創新創業大賽的基礎上，進一步擴大賽事規模，在提升項目質量、助推項目落地、打造賽事品牌等各方面進行「提檔升級」。

本次大賽以「同心同行同築夢，創新創業創未來」為主題。以賽助創，集聚和整合資源要素，通過大賽搭建服務台灣青年在大陸發展的創新創業平台，為台灣青年創業提供政策支持、融資貸款、成果轉化、輔導培訓、宣傳推廣等全方位、深層次、全鏈條服務，加強兩岸青年互動交流合作，營造良好的創新創業氛圍。以賽引才，重點聚焦新能源、電子信息、智能製造、健康醫療、新材料等行業領域，吸引和挖掘一批優質的台灣青年人才及其創新創業項目，與地方優質載體進行對接、與當地主導產業進行融合，推進優秀人才和優質項目落地發展。以賽為媒，通過展示兩岸青年的奮鬥歷程，樹立創新創業時代典型，營造創新創業氛圍，弘揚創新創業文化。

本次大賽於6月30日正式啓動項目報名，7月25日報名截止，7月31日完成審核和初評。8月23日至24日在江蘇省常州市舉行大賽預賽及開幕式，8月25日舉行總決賽及頒獎儀式。總決賽設一等獎4名（2萬元人民幣／個）、二等獎8名（1萬元人民幣／個）、三等獎16名（0.5萬元人民幣／個）、其餘22個項目為優秀獎（頒發獎勵證書）。

除了獎金支持之外，獲獎項目還會被優先推薦進入「科創江蘇」創新創業大賽等賽事，優先推薦給常州各家銀行和風創投機構給予融資貸款授信支持。常州市大賽種子基金也將用於支持獲獎項目落地並扶持項目發展。

此外，常州市將給予大賽項目重點支持，獲獎項目落戶常州市武進區轄區範圍內（以辦理工商註冊手續為準），並成功入選「龍城英才計畫」領軍型創業人才項目，可享受創業資助資金、免費創業場所和住所、購房補貼、低息貸款等一系列資助政策。同時，可申請不超過500萬人民幣的天使投資基金及不超過2000萬人民幣的「園區保」貸款。

大賽項目徵集報名通道現已開放，歡迎兩岸創新創業青年踴躍登錄網址（http：／／www.jsxhw.org／basic／index＃／login2）參賽。