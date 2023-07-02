許多人對於身體的毛髮生長採取放任，不過也有些人認為無毛一身輕。一位男子近日分享，某天他從睡夢中醒來後發現不對勁，竟是前女友偷偷把他下面的毛髮剪去將近一半高，還說「因為會吃到毛」，讓他相當氣憤，不過許多網友卻反轟根本是炫耀文！

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，前女友趁著他睡覺時，偷偷修剪他下面的毛髮，醒來後他發現此事氣得質問前女友原因，對方才透露「因為會吃到毛」，讓他完全不知如何是好。

對此，許多人紛紛回應，「炫耀文」、「確定不是找不到該剪的那根？」、「還以為醒來連那根都被修掉了…」、「我可以支援噴燈比較快」、「幸好是修剪，不是用燒的，偷笑了」、「她在用的，想怎麼整理有你的事？」、「確實啊，修剪後乾淨整潔不悶熱，也比較沒味道，保持乾淨，女生也會比較願意接受」、「使用者是她，你沒資格說話！」。

原PO則強調，自己下面的毛髮被修剪掉將近一半高，對於前女友的行徑是真的覺得驚嚇、害怕，不過前女友「目前還是有在吃」。