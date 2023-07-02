近日有消息傳出，在中國大陸的上海滬東造船廠內疑似出現了075型兩棲登陸艦4號艦的艦體分段。對此，前海軍艦長呂禮詩2日就表示，「上次是一次造075型兩棲攻擊艦三艘，你確定這次只造一艘嗎？所以不要再每天醉生夢死，以為沒有事」，引發討論。
呂禮詩2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個中國大陸兩棲攻擊艦，第一次他穿越了第一島鏈，這要注意，是東部戰區，未來針對台灣的戰區，他開啟第二批次了」，呂禮詩也提到，有人說可能是054B型飛彈護衛艦，「但這一艘是075型兩棲攻擊艦，我們看這個長度，又不小心露餡了」。
呂禮詩更拿出一張圖片解釋，在圖片中虛線的前面是「塢墩」，呂禮詩直言，「是前面的球形船首的塢墩，後面也有個塢墩，這個長度就是075型兩棲攻擊艦的長度，上次是一次造三艘，你確定這次只造一艘嗎？所以不要再每天醉生夢死，以為沒有事」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。