近日有消息傳出，在中國大陸的上海滬東造船廠內疑似出現了075型兩棲登陸艦4號艦的艦體分段。對此，前海軍艦長呂禮詩2日就表示，「上次是一次造075型兩棲攻擊艦三艘，你確定這次只造一艘嗎？所以不要再每天醉生夢死，以為沒有事」，引發討論。

呂禮詩2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個中國大陸兩棲攻擊艦，第一次他穿越了第一島鏈，這要注意，是東部戰區，未來針對台灣的戰區，他開啟第二批次了」，呂禮詩也提到，有人說可能是054B型飛彈護衛艦，「但這一艘是075型兩棲攻擊艦，我們看這個長度，又不小心露餡了」。

呂禮詩更拿出一張圖片解釋，在圖片中虛線的前面是「塢墩」，呂禮詩直言，「是前面的球形船首的塢墩，後面也有個塢墩，這個長度就是075型兩棲攻擊艦的長度，上次是一次造三艘，你確定這次只造一艘嗎？所以不要再每天醉生夢死，以為沒有事」。