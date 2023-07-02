男星吳慷仁日前遭網友影射，稱其有女友還亂搞關係，直指演藝圈都是他的後宮，而吳慷仁對此則數度在其臉書中發文，雖然大動作駁斥相關傳聞，也表明如果爆料者指的其實是別人，那也很感謝其願意站出來發聲。而昨(1)日才發文吐露「心裡多少還是不舒服」的他，稍早前卻突然曬出帶著燦笑的照片高呼：「有夢最美。」

日前粉絲專頁「靠背影視2.0」匿名影射，稱某為「W姓男星」慣性劈腿，有女友還亂搞關係，遭疑是影射男星吳慷仁。對此，吳慷仁三度發文駁斥，昨(1)日更是在內文中寫下：「心裡多多少少還是很不舒服。」吐露內心的不快。不過，他也在留言區中表明如果爆料者說的是別人，那也感謝對方願意發聲，希望對方的心，得以平復。

不過今(2)晚稍早，吳慷仁再度更新貼文，看似擺脫因影射而帶來的「心裡不舒服」，在鏡頭前露出快樂的燦爛笑容，手上更拿著紅中麻將牌，寫下：「不可思議，不敢相信，自摸絕張。」透露面帶笑容的原因。此外，更將「心想事成」、「有夢最美」、「希望相隨」等字句以主題標籤的方式貼上，顯見其相當愉快的心情。

事實上，吳慷仁昨日第三次對「遭影射」事件發文，寫下：「不論W是誰？為何要有所針對性的去使用文字上的挑撥，我不理解，非常不理解。」並強調必要時還是會採取法律的途徑，「每個人都要對自己說過的話做過的事負責，法律面前人人平等，我還是相信的。」

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