嫌犯拒檢逃逸。（翻攝畫面）

警方逮捕壓制嫌犯。（翻攝畫面）

台北市警保安大隊員警1日上午10時許，於萬華區環河南路上執行路檢，攔停1輛雙載機車，發現游姓駕駛及林姓乘客神色緊張，員警查證身分時，林嫌先支吾其詞，假意配合，下一秒竟拔腿狂奔，乘隙衝向馬路對向車陣逃逸，員警拔腿狂奔追上，先對空鳴槍喝止，再向見義勇為的市民借用機車追捕，最終成功逮人，借車的民眾也回頭對員警比了1個大大的「讚」。

北市保大分隊長陳佩君表示，員警昨天追捕過程，恐造成相關民眾進一步危害，遂對空鳴槍大聲喝止，同時「急中生智」，主動向熱心林姓市民借用機車，穿梭車陣進行圍捕。

狡猾的林嫌雖不斷變換路線逃竄，自以為能甩脫員警追捕。最後，林嫌體力不支後躲藏於民宅騎樓間，遭員警鷹眼尋獲，並查獲毒品安非他命及吸食器等違禁品，依毒品罪嫌移送法辦。員警歸還機車時，借車的林姓市民直言：「警察您辛苦了！」，更給予一個大大「讚」的手勢，肯定波麗士英勇的執法作為。

北市保安大隊呼籲，毒品不僅戕害國民身心健康，更影響家庭功能的健全發展，對整個社會具有負面影響。打擊毒品犯罪是政府當前首要工作，在暑假期間推展「青春專案」保護青少年，遠離毒品危害及貫徹政府「反毒」的決心，警方將持續加強掃蕩毒品犯罪，以淨治安。

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