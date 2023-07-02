民眾黨主席兼總統參選人柯文哲近期民調表現不俗，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜則力拚聲量急起直追。前立委郭正亮2日在《新聞大白話》節目強調，選舉兩大要素，一個是政黨輪替，一個就是非你莫屬，侯陣營應該去想這個問題，就是為什麼一定要你來輪替？為什麼柯文哲不行？而相較於賴已拿到超過80％綠營基本盤，侯友宜鞏固國民黨基本盤才62％，所以不只要同框韓國瑜，最重要的是怎麼打動韓粉及年輕人。

「其實選舉不怕被打啦，最怕被忽略！」郭正亮表示，例如看到侯陣營打柯，這是好的策略嗎？你認為你打柯，柯的票就會回到你身邊嗎？比如說柯並不是打侯，那柯為什麼會民調突然變高？每天都感覺柯在打賴！希望政黨輪替的人就會想說：柯比較有戰力！結果就跑去支持他了。

「恐怕選舉最重要的還是，你這個產品吸引人的程度，你才能拱出本來該你的基本盤！」郭正亮提到，侯友宜把國民黨的基本盤大概弄出來61~62％，這相當低。賴清德在民進黨的基本盤，已經超過80％了！侯就理解為國民黨內韓國瑜的票還沒有凝聚過來，「他就理解為同框嘛！但不是同框吧？」同框之後，還有對於韓國瑜支持者、韓粉的那種「共鳴」，那個共鳴是最重要的，就是你怎麼樣去打動韓粉、支持韓國瑜的人！

郭正亮指出，反正要去抓住那個感覺，構成你整個候選人的成分，就是你要有吸引人的部分。所以最終還是要回到候選人，就是你的產品是不是變優了？凸顯個人的差異性是不是夠了？讓大家覺得：就是你！事實上選舉真的就是兩個要素而已，第一個就是：這個政府一定要換！就是我們說的政黨輪替、非下架不可，要抓到那個民怨的內涵。那第二個就是非你莫屬，「就是一定要我啦，我比他們都優秀，你選我更容易做到！」

郭正亮強調，這兩個都要做到，侯陣營應該要去想這個問題，就是為什麼一定要你來輪替？為什麼柯文哲不行？因為自己認識的40歲以下，真的是一面倒到柯文哲那邊，他確實也長期在經營網路平台，甚至連抖音，到處都是柯文哲的影片，也沒有看到其他兩位候選人的抖音，IG也是。

「柯文哲107萬！」郭正亮直言，「侯友宜才剛開始啊，不到10萬。」