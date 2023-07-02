俄羅斯防空飛彈性能真的跟不上時代！一段在俄羅斯防空陣地附近拍攝的影片顯示，即使飛彈已經發射5發以上，仍然攔截不住來襲的英國風暴影巡弋飛彈。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，這段影片只有38秒，一開始天上就已經有至少3道防空飛彈發射產生的尾煙，然後我們聽到持續發射防空飛彈，大約4枚左右，顯示這個防空陣地正在攔截持續接近的威脅。然而在影片的最後一秒，風暴影巡弋飛彈仍然直接命中，影片也立即中止。

The Russians try to shoot down "Storm Shadow", but it flies right into the target... pic.twitter.com/pWABseUZ4b — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) July 1, 2023

這顯示，俄羅斯防空系統或的雷達，或許能探測到匿蹤外型的風暴影飛彈，但是攔截效果卻是非常糟糕。證實了俄羅斯短程防空（SHORAD）系統並不先進，難以追蹤和攔截低可觀測性的巡弋飛彈。

上個月的一段從鎧甲S1系統內部拍攝的影片也佐證此事，鎧甲的雷達顯示幕看到，對風暴影發射2枚 95YA6攔截飛彈，結果第1枚迅速接近後，卻在最後一刻轉向離開；第2枚發射後，飛彈再次錯過目標，看著風暴影遠離後消失，地面隨後發生大爆炸，影片結束。

The UK Storm Shadow vs. Russian Pantsir Battle!

烏克蘭稱「風暴影的命中率百分之百」看來並未誇大；相對的，這對俄羅斯就相當棘手，因為風暴影的射程達到500公里，前線之後大部分地區都可能遭到打擊，而無效的防空系統進一步放大了這一危險。

這對烏克蘭的反攻作戰有著極大的幫助，現在烏克蘭煩惱的是，他們手上有多少風暴影飛彈，如何打擊俄羅斯陣地最為有效。