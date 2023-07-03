匯豐證券指出，日月光投控飽受客戶庫存調整干擾，壓抑第二季營運表現，且因封測暨材料測試（ATM）事業需求並無明顯好轉跡象，其ATM業務可能從第二季持續弱勢到第三季。

里昂證券分析，雖然第二季起因人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）起飛，帶動CoWoS等先進封裝需求昂揚，然日月光投控市占率不高，受惠程度實有限，且小量訂單也難以抵銷ATM業務弱勢衝擊，降評「賣出」。

匯豐最新估計，日月光投控ATM業務第三季營收季增僅有3％，大幅低於過去五年第三季平均達9％的季增率。有鑑於此，匯豐證券進一步將日月光投控第三季整體營收季增幅度，由21％下修到14％，比市場共識的季增2成更低。再者，ATM業務趨弱連帶使產品組合轉差，單季毛利率可能僅有16.1％，遜於市場估計的18％。

外資估算，日月光投控2023年每股稅後純益（EPS）比起前年度接近腰斬，降至7.53元。