新北市某國小五年級女童考試第5名，換來是被父親拿藤條狂抽小腿並把體罰過程PO網，引來網友議論並通報家暴，新北家防中心訪查確認不當管教，要求家長接受親子教育課程。

小五女童遭體罰過程被家長貼臉書（Facebook），除了「這學期考第5名下場喔」標題，還有體罰時抽打及女童唉叫的影片及腿部瘀傷的照片，引發網友議論，甚至被轉貼到臉書社群路，引來教育局及校方關切，甚至被通報家暴。

原來是女童在6月30日學校結業式後拿到獎狀，回家就慘遭女童父親「家法」伺候，並以每科95分為標準，少1分打1下，網友甚至留言批評家長「自己能考第5名嗎」「對小孩太苛刻了」等。

教育局表示，校方知悉後立即進行通報，由專輔教師、學校社工協處，並立即啟動輔導關懷程序，先由導師臨案輔導關懷，並帶學生到學校保健室做傷口初步處理。輔導室會於暑期持續關懷該生身心狀況，並評估以家訪、小團輔方式協助學生心理狀況復原，並持續與家長溝通正向管教方式。

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心在接獲通報後就進行訪視調查，以確認女童過往受照顧及目前安全情形。

她表示，儘管家長稱這是父女間所做的約定，他只是實行當初和小孩的約定，但家防中心仍認定有不當管教。將要求家長接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。