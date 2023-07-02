統一獅2日作客桃園，靠著郭阜林單場3安「猛打賞」，以6比3擊敗樂天桃猿，加上另一地味全龍以1比0擊敗中信兄弟，穩住上半季第2位置。雖然明天還有最後1場獅隊與富邦悍將的補賽，但已無關上半季排名，最終排名依序為統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟、富邦悍將。

桃猿今天「開箱」新洋投道博格，但打到2局下比賽因雨中斷35分鐘，恢復比賽後桃猿在3局上就決定換投，道博格中職初登板留下2局、失1分成績，最快球速142公里。

落後1分的獅隊在4局上靠著單局3支安打、2保送及對方守備失誤，包含郭阜林關鍵內野安打超前比分，單局攻下3分逆轉，7局再添2分保險分，終場就以3分差勝出。

獅隊先發投手克維斯此役用94球投5局，投出3次三振、2保送，被敲2支安打、失2分（1責失），開季沒嚐過敗績，目前是6連勝的狀態。

總教練林岳平表示，克維斯此役表現不是特別好，中規中矩，能夠贏球主要是對方守備失誤給了得分機會。至於對桃猿新洋投的評價如何？他笑說：「還沒看清楚就沒了。」

樂天桃猿新洋投道博格。（陳麒全攝）

「餅總」表示，在有限的2局投球中，道博格看起來是技巧型的、還不錯，球速140出，「但今天我們陣容不是主力，會再去詢問打者打起來的感覺如何。」