本季短暫加盟高雄鋼鐵人的林書豪，休賽季成為自由球員，外界相當關注他的下一站將情歸何處，今（2日）晚林書豪突然在個人IG發文並配上多張黑白照，他相當感謝高雄鋼鐵人一直以來的愛與支持，自己準備重回球場備戰下賽季，但也坦言還未能確定自己將在哪裡打球。

林書豪加盟以前，鋼鐵人不僅位居全聯盟墊底，還只拿下相當悽慘的2勝，不過在「豪小子」施加魔法之下，讓鋼鐵人一度看見季後賽希望，至於林書豪的高超球技，也把大批觀眾迷得神魂顛倒，不但繳出26.3分、8.4籃板及8.8助攻的全能數據，更是多次搶下單周最有價值球員殊榮。

PLG上月底公布休賽季首波自由球員名單，林書豪被列在其中，鋼鐵人GM高景炎透露，林書豪確實已經離開球隊，但雙方仍持續商討續約。林書豪也在IG發文表示，自己將會持續征戰下個賽季。

林書豪IG發文，中文部分如下：

鋼鐵人，高雄，和我全部的球迷：

我來到高雄的時候，頭腦和心都超累和沮喪，遇到連著四年在場上和場下的困難。我心裡準備了打完2023的賽季然後可能就不打了。我已經100%滿意我為了籃球付出的努力。

但在鋼鐵人的三個月中，我找到對自己能力的相信和又找到對籃球最單純的熱愛。感謝球迷給我一些在場上最快樂的回憶。謝謝大家給我那麼多愛和支持，幫助我找回自己。

花了六週放鬆和恢復以後，我要開始準備回到球場訓練。雖然我不確定明年在哪裡打，可是要開始準備2024年的賽季了。這不是為了證明自己，跟誰比，或留名，只因為我真心籃球和繼續用籃球傳播耶穌的愛給世界。第十四年衝