全民大劇團舞台劇《仁愛路六號》七月中旬將加演，演員群從老蔣模仿到崔苔青、蘇貞昌，透過政治、流行娛樂文化，帶觀眾回味國父紀念館開館以來的50年風華。（全民大劇團提供／李欣恬台北傳真）

全民大劇團舞台劇《仁愛路六號》七月中旬將加演，演員群從老蔣模仿到崔苔青、蘇貞昌，透過政治、流行娛樂文化，帶觀眾回味國父紀念館開館以來的50年風華。

編導謝念祖表示，「近期有許多讓人難過的消息，且大選將至讓社會氣氛緊張、對立升溫。希望大家可以一起用笑聲解悶救台灣。」

首演版本的精采段落，包括演員郭子乾模仿的蘇貞昌、唐從聖模仿的陳水扁，表現兩人在1994年台北市長就任典禮上互別苗頭。謝念祖表示，「為了配合時事，今年演出將把蘇貞昌改為前副總統 賴清德。除此之外，郭子乾還會分飾2024年其他幾位總統候選人。」

全劇將發生在國父紀念館的大小事濃縮，包括「國父銅像揭幕儀式」、「蔣公逝世」、「李濤、蕭芳芳共同主持金馬獎」、「崔苔菁性感開唱」、「鄧麗君三首歌曲同年入圍金馬獎」、「羅大佑被國館封殺」、「李登輝就任首位民選總統」、「陸客開放衝擊」等。

此外，還有演員康茵茵將化身成歌手崔苔菁演唱《但是又何奈》，還有張瀞云也將登台演唱《夜來香》、《原鄉人》、《假如我是真的》等經典歌曲，演出將於7月15號到16號在國父紀念館登場。