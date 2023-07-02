國民黨總統參選人、新北市長侯友宜2日稱，當選後核二、核三廠不能除役，核一經專家評估後，能啟動就再啟動。對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱批評，侯作為總統候選人應好好研究國家政策，不要總是信口開河，暴露自己對能源議題的無知。

陳世凱指出，侯友宜從過去核二、核三到核四的討論，都還沒討論出結果，現在又跳到重啟核一廠，不斷強調要用核能，卻始終提不出任何完整的能源政策。新北市政府擋了10年的乾式貯存設施，始終不肯核定，不要乾式貯存設施、無法解決核廢問題，卻又不斷談重啟核能，難不成侯是在打臉自己嗎？

陳世凱說，核一機組的核廢料目前仍在爐心中無法取出，始作俑者就是卡乾式貯存設施水保計畫長達10年之久的侯友宜，日前新北市政府已經遭法院接連判決敗訴，侯友宜難道還要拗？

陳強調，核一廠早已進入除役狀態，無論是主變壓器至開關場的連絡鐵塔、輸電線路或是氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備都早已拆除，早就不具發電條件。

他要奉勸侯市長，實務電力工程，不像移動鄰座椅子一樣簡單，「椅子可以偷偷移動，核一不可能偷偷啟動，不要再把選舉當作兒戲了！」