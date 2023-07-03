澎湃新聞報導，寧吉喆在會上指出，當前大陸經濟運行整體回升，經濟延續恢復態勢，主要是疫後消費恢復性增長，帶動市場需求逐步恢復。他說，數據顯示，第一季最終消費支出對經濟增長的貢獻率達66.6％，消費成為經濟恢復的領頭羊。

寧吉喆還說，經濟運行持續恢復，離不開宏觀政策和貨幣金融的支持。目前，金融支援實體經濟發展取得積極成效，總體上看，信貸和社會融資規模恢復態勢良好，保證了經濟恢復發展對信貸資金的需求。同時，結構性貨幣政策工具不斷創新，以引導信貸資金更多流向三農、小微企業、科技創新、設備更新改造、交通物流、普惠養老等領域。

寧吉喆進一步指出，中小企業是恢復經濟的重要力量，要鞏固接觸型、聚集型、流動性消費帶動相關服務業恢復的成果，積極擴大汽車、住房、綠色、資訊等大宗消費和新型消費，帶動輕紡、家電工業儘快恢復，保持裝備工業快速增長和能源供應穩定增長的積極態勢，促進原材料工業反彈和房地產業的修復。