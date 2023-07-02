法國非裔青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動經過第五夜。法國內政部2日表示經初步統計，警方在暴動第5晚逮捕了719人，而在前一晚約有1300人被捕，據悉其中3成未滿18歲。台大哲學系教授苑舉正2日在《新聞大白話》節目強調，法國靠煤礦發展經濟時吸納不少阿爾及利亞裔移民，這些人出生率高，但失業率也高，與本土裔年輕人容易發生衝突。發生這種事讓法國雪上加霜，感覺歐洲氣數已盡。

苑舉正表示，這個奈爾是阿爾及利亞的後裔，首先要強調的，這個不叫移民，他們可能都是第三代了。最主要是在50、60年代初期，法國、比利時等這些歐洲國家經濟很好，都是靠煤礦、礦坑，那時候需要大量的礦工。像比利時有個城市叫夏洛華，阿拉伯後裔的比例超過其他人種比例，而阿拉伯裔跟歐洲裔年輕人就有族群上的衝突。

苑舉正提到，在經濟上來講，不曉得是有意還無意，再強調這些阿拉伯後裔都是法國人，因為在那個時代取得法國國籍並沒有很困難，但是他們的失業率特別高！而且家庭能夠管的部分也不多。最重要的是出生率特別高，生的孩子特別多。比利時是摩洛哥人多，法國是阿爾及利亞人。

「阿爾及利亞不是單純的法國殖民地，它曾是一個行省！」苑舉正指出，戴高樂時期阿爾及利亞執意要獨立的原因，就是因為阿爾及利亞人說，我們6000多萬公民，讓我們都當法國人的話，才跟你們在一起！阿爾及利亞是非常富裕的，環境非常好，靠近地中海，他們鬧獨立，留下了大批大批的人在巴黎。今天發生這種情況，可以說法國非常不幸，在經濟最嚴重的時候，出現這樣的暴亂。

苑舉正強調，法國武裝警察出動4萬5千人，但是抓了才1千多人，這些人不但搶服飾店、搶iPhone，還搶槍！拿了槍對空亂掃射，開了車直接衝到商店裡去。然後平均抓到的人才17歲，一看就知道是故意亂搞的，要讓歐洲難看，「我覺得歐洲的氣數已盡！」