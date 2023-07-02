美式賣場好市多提供許多實惠的生活用品，吸引許多會員定期採購。一位男子近日分享，好市多科克蘭垃圾袋相當好用，讓他從4年前加入到現在都用不完，貼文曝光後引發熱議，許多人大讚該款垃圾袋CP值真的很高，甚至有網友透露，他過去買了一箱2006年製造的垃圾袋，「一箱到現在還沒用完」！

原_PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「從加入好市多到現在3、4年有了吧…一開始加入就買的垃圾袋，用到現在用不完」；仔細一看可以發現，該款垃圾袋就是好市多科克蘭出品，一袋容量高達10加侖（約37.8公升），一箱裡頭共有500入，份量相當驚人。

對此，許多人紛紛回應，「這個超推，我旅遊換洗衣用此袋，用力將空氣擠出省空間，然後裝髒衣服回來，唯一的缺點家裡垃圾一覽無遺，坐電梯時很尷尬」、「對於家裡有養貓，必須每一兩天就清貓礦砂的人來說，這真的非常的好用，每次用兩張，墊兩層比較不會破，可以撐約2年左右，超讚的」、「如果你看到我買的製造日期：2006/02/03，一箱到現在還沒用完，會不會覺得好一點？」、「CP值超高，中型垃圾袋，好用～個人覺得不容易破，只是很透，會被看光光～」。

不過也有人指出，「500個垃圾袋，一天一個1年多會用完，家庭多人的一天2～3個以上，不到１年會用完，會覺得用不完那是你很少在用」、「怎可能啦！這商品我起碼買20次以上了（二人家庭）」、「…看來不錯，但是雙北用不到只能拿來裝回收」。