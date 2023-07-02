上半季直到6月29日才被升上一軍，統一獅郭阜林帶著調整好的打擊機制回歸，連2場敲安，2日更是4打數3安打的「猛打賞」，助隊以6比3擊敗樂天桃猿，他坦言，在二軍時因為打擊狀況起伏產生不少負面情緒，一度動過想要放棄的念頭，好在二軍總教練劉育辰扮演「心靈導師」，加上近期打擊回穩添信心，「現在不會想放棄了。」

郭阜林表示，去年自己打擊不夠穩定，球季後也有到日本移地訓練調整打擊，盼提升擊球率及穩定性，不過今年獅隊找來新的打擊教練馬修爾，打法上重疊而需調整，自己又屬於慢熱型的球員，所以花了比較多時間去適應打擊機制。

「現在就是讓打擊簡單一點，上去打時不要帶著太多複雜想法。」郭阜林表示，以往自己想追求長打率，但也讓揮空率提高，「現在球隊內也更競爭，必須要想辦法做改變。要讓自己打擊更穩定，不要讓教練看到我落差太大，讓他們比較有安定感。」

郭阜林透露在二軍時，隊友林焌翰分享選球方法讓他十分受用，不過守備端仍是自己需要克服的地方，「守備一直是我比較沒有信心的，只要很久沒在一軍，先發要守備都會比較緊繃，第1局就是因為太緊繃造成的。」

在上半季倒數第3場才回到一軍，郭阜林在二軍時一度有過想要放棄的負面念頭，「我也32歲了，不像是18歲剛進來要拚一軍的感覺，打不好時負面想法會更強烈。」後來他與劉育辰談心後有了改變，「現在慢慢打回信心，又找回打球樂趣，不會想放棄了。」