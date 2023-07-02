第34屆金曲獎已於昨(1)日落幕，不過在頒獎環節也發生一件烏龍插曲，負責頒發「最佳單曲製作人獎」的艾怡良錯把獎項頒給陳建瑋，事後艾怡良忍不住開直播自責道歉，而網路上掀起一陣討論聲浪。對此，真正的得獎者嘟嘟與製作人周已敦今(2)日也在社群上發聲了。

艾怡良昨日在金曲頒獎典禮上擔任「最佳單曲製作人獎」的頒獎人之一，但她因錯將信封上的評審團主席簽名誤認成得獎者的名字，讓陳建瑋上台致詞到一半時被告知頒錯獎，而真正得獎人其實是JADE樂團的嘟嘟及製作人周已敦。這段「頒錯獎」插曲也在網上掀起熱議。

對此，JADE樂團今日在臉書上的發文也特地提及陳建瑋，除了曬出與他的三人合照外，文中也寫下：「啊還要謝謝建瑋哥，讓我們站在台上沾到了熱烈的掌聲。」並附上一個笑到流淚的表情符號。另外，嘟嘟也寫下了得獎的感言，指出：「想要讓你們看見你們心中搖滾的另一種模樣。」並向公司、評審、家人以及粉絲們表達感謝：「謝謝一路上陪伴我們、支持我們的你們，我從來不做寫100首挑10首發行這種事，你們聽到看到的都是當下最真實的我，所以我非常感謝支持我們、接受我們的所有人，你們就像一群懂我的朋友一樣。」

事實上，昨日發生小插曲後，頒獎者艾怡良也在社群上開啟直播，表達其相當自責的心，更甚之在鏡頭前痛哭：「我真的很想跟大家抱歉，建瑋老師對不起，建騏老師對不起，不是他們的問題，是我的問題。第一次用雙語讓我很緊張，我每周都在練習，但可能因為講英文讓我很緊張，我真的很抱歉。」並強調：「我真的很尊重金曲獎，我是金曲獎的提拔之下才成長的人，請大家不要，誤會我對金曲獎的尊重。」