將滿36歲、且為二寶媽的德國女將瑪莉亞（Tatjana Maria）重返巡迴賽後，依然繳出十分穩定的表現，日前她接受《Porsche Newsroom》訪問時，呼籲WTA應多加支持媽媽選手，並期望在巡迴賽上提供托兒服務。

去年7月的溫網，瑪莉亞創下自己在大滿貫的最佳紀錄，打進了女單最終4強，更難得的是，瑪莉亞在2021年4月才剛誕下自己第2個孩子，卻迎來生涯最重要突破。瑪莉亞在去年溫網期間表示，自己準備比賽之餘，還得幫女兒更換尿布，讓人感受到網球選手同時兼顧母親的身分是多麼辛苦。

最近幾年，女子網球選手在生產完後，回到賽場上的比例逐漸增加，收下23座大滿貫女單后冠的小威廉絲（Serena Williams）、白俄羅斯前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）都能保有身手，今年4月重返戰線史維托琳娜（Elina Svitolina），以及將復出的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）都是例子。

瑪莉亞談到史維托琳娜在法網上的勇猛表現，堅信認為這會替媽媽選手帶來滿滿的信心與鼓勵，「所有媽媽選手都應該受到保障，如果所有大型賽事都能提供托兒所，那會很有幫助，但這些托育服務只在大滿貫或是少數巡迴賽事才有，如果其他賽事也能效仿，對於媽媽選手來說將非常有幫助。」