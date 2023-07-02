台北市第二選區士林、大同立委何志偉2日上午舉辦「新動力信賴台灣後援會」成立大會，力挺總統參選人賴清德，卻未見士林、大同立委參選人王世堅。王世堅對此表示，沒有受邀，不能成為不速之客，但初選後再有恩怨瓜葛，只是徒增紛擾，他唯一的錯，就是參加初選而且贏了。媒體人吳子嘉認為，王世堅最大的問題，並不是參加初選獲勝，主要是挑戰賴清德，這才是王世堅的問題。

吳子嘉今(2日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，照理講，總統參選人到場，該地區的立委參選人，不管怎樣都要去，王世堅卻說，他不願當不速之客。吳子嘉覺得很奇怪。

吳子嘉接著指出，選舉候選人追垃圾車、跑婚喪喜慶，有很多人不認識，都是當不速之客，而當不速之客，也是候選人正常的反應。王世堅稱他不能去當不速之客，有點自外於民進黨的同志。王世堅還酸，「我這次唯一的錯，就是參加了初選，而且還獲勝」， 等於在洗何志偉的臉，王世堅在這區會百分之百當選，何志偉已經失敗，王世堅應該要有肚量一點。

吳子嘉點出，王世堅最大的問題，並不是參加初選獲勝，主要是挑戰賴清德，這才是王世堅的問題。王世堅當慣了孤鳥，在民進黨內挑戰總統的人很少 ，除非有一些活得不耐煩的，像前立委郭正亮這種人，沒事會去罵一下蔡英文，但得罪總統總不是好事。