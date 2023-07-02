民眾黨主席兼總統參選人柯文哲近期民調表現抬頭，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜也力拚聲量追趕支持度。民眾黨台北市議員林珍羽2日在《新聞大白話》節目強調，蔡政府此時打政績牌是自亂陣腳，因為賴的包袱就是蔡的七年執政民怨。而柯會見最強里長等動作，大可不必解讀為挖樁腳，因為民眾黨訴求是團結台灣，聯合政府，雖然不能全面提區域立委，但是下架不智、無能的執政黨，才是所有中間選民最大目標。

「現在綠營、小英政府跟整個賴團隊，我覺得他們有點自亂陣腳！」林珍羽表示，賴清德長年切割蔡英文，相信大家都知道，當初他還直接承認說：請蔡英文的網軍不要來攻擊我！蔡英文現在突然丟出四大項利多政策，是怕人家忘記她嗎？真的覺得蔡總統把自己的格局做小了。

林珍羽提到，總統的職責是兩岸問題、是國際情勢，但是現在提出的這四點，不都是行政院長可以做的事嗎？還是妳現在在跟賴清德說，你當選了，行政院長讓我來做嗎？「妳提出這四點，對賴清德有幫助嗎？我認為沒有耶！」最早他們非得打抗中保台，後來打青年牌，最近心血來潮又打政績牌，感覺他們是抓不到到底應該打什麼好。打政績牌反而是自曝其短，不要忘了過去這七年來的民怨，絕對會是賴清德選戰的包袱。

林珍羽指出，柯文哲去會見最強里長的這一塊，大家會覺得，柯文哲是不是又在挖別人的樁腳？但不要忘記台灣民眾黨的目標是什麼？團結台灣，聯合政府。所以看到最強里長說，我還是會用無黨參選，何樂而不為？坦白講，要民眾黨全面提區域立委，「我們有困難，我們也會直接面對！」但是對民眾黨來說，團結一切可團結的力量，如果能夠打造一個聯合政府，同步來監督的話，何樂不為，為什麼不這麼做？

「侯友宜你現在繼續打柯文哲，對你只是愈來愈式微而已！」林珍羽強調，當初國民黨提的是要下架民進黨，對於柯文哲來說，我們要下架不智，而且沒有能力的執政黨，這才是民眾黨跟所有中間選民最大的目標，因為政黨輪替有其必要性。

林珍羽直言，所以非典型的政黨輪替，在柯文哲身上，他絕對是有辦法聯合政府、團結台灣的那一個人。