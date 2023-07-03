綜合陸媒報導，根據各家車廠公布的數據，比亞迪6月新能源汽車銷量253,046輛，年增88.79％。其中，海外銷售新能源乘用車合計10,536輛。今年前6個月，新能源汽車累計銷量1,255,637輛，年增95.78％。

銷量排名第二的是廣汽埃安，6月銷量45,013輛，年增長86.7％。第三名理想汽車，6月交付32,575輛汽車，首次突破月度交付量3萬輛大關，年增長150.1％，按月增15.2％；第二季交付量達到86,533輛，年增長201.6％。

理想汽車董事長兼CEO李想指出，組織流程和經營能力提升，讓理想6月交付量首次突破3萬輛。他還說，第三季理想L8和理想L9的交付目標是每月過萬輛，理想L7挑戰1.5萬輛月交付目標，並在今年第四季挑戰月交付4萬輛。

長城汽車智能新能源乘用車6月銷售26,643輛，年增長110.1％。零跑汽車6月全系交付13,209輛，年增17.3％，月增9.6％。哪吒汽車6月全系交付12,132輛，年減7.8％，按月下降6.9％。

蔚來汽車6月交付10,707輛汽車，年減17.4％，按月增74％。其中高端智能電動SUV交付6,383台，高端智能電動轎車交付4,324台。第二季累計交付23,520輛汽車，年減9.7％，上半年累計交付量達到344,117輛。

吉利控股旗下極氪6月公司交付10,620輛，年增長146.9％，按月增長22.4％，連續5個月年增及月增都保持正增長。小鵬汽車6月交付8,620輛智能電動汽車，年減48.6％，其中P7系列的交付量月增17％。小鵬汽車次季智能電動汽車總交付量?23,205輛，年減32.6％。