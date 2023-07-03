工會6月投票，逾99％會員支持包括溫哥華和魯珀特王子港等西岸碼頭罷工，28日發出罷工通知。

艾希頓在文件裡表示ILWU加拿大碼頭分會未輕率地做出罷工決定，而是為工人的未來採取必須行動。工會仍希望透過「自由集體談判」來跟資方達成協議。這是勞資雙方就薪資待遇等問題進行不受法律限制的談判方式。

他強調工會自2月來，就跟代表碼頭營運商的卑詩省海事雇主協會（BCMEA）談判，現在仍準備繼續談判下去。BCMEA表示希望能達成公平協定。但雙方在自動化、聘用合約工人、和工人生活費等問題上有紛歧。

目前貨船仍能航行和散裝穀物貨運還在運作，但用貨櫃裝載穀物就停止運作。加國勞工部長歐雷根（Seamus O'Regan）推特發文希望雙方繼續談判出最好結果。

加國1日到3日為國慶連假，美國4日國慶假期，貨運量高於平常日子，專家擔心此時罷工可能影響美洲經濟。因溫哥華和魯珀特王子港主要轉運亞洲貨物至美國，而美國的國際碼頭工人協會（ILA）表示不會轉運有工人罷工的碼頭貨物。

外界擔心這次罷工會導致相關碼頭擁塞，積壓問題延誤出貨時間，所增加的費用最終會被轉嫁給消費者，情況如同新冠疫情時那樣。

貨運商ITS Logistics貨運與綜合運輸部副總裁布拉希爾（Paul Brashire）認為罷工若再持續幾天，大量貨櫃被延誤將波及芝加哥和底特律鐵路在未來幾周出現擁塞問題。