網紅星宣日前指控遭「反骨男孩」團長酷炫（本名莊堯宣）偷拍私密片，酷炫雖發表聲明強調未「沒有做任何違反法律的行為」，昨（1）日又被星宣爆料用小帳私訊求和，今日也有網友挖出酷炫本人曾自述，跟77名小模、網美及藝人發生關係，看起來像是在炫耀自己的「戰績」，引起熱議。

網紅星宣昨晚間發出多張對話截圖，指酷炫傳匿名訊息跟她道歉，表示會刪除私密片，還有一項附帶條件，希望私下解決偷拍事件。不過雙方溝通無效後就註銷帳號失聯，讓星宣怒轟「我知道是你，馬上註銷小帳是你的慣用手法，對話文字的排序邏輯也是」，揚言要開記者會要酷炫出來面對。

事件引發討論後，有網友在PTT上分享酷炫在某社團的對話，當時酷炫被問「％過幾個小模」的問題時，直接回覆，「我真的要很認真計算。小模28個、網美36、藝人13」，似乎是在炫耀自己睡過77人的「戰績」，也與星宣曾提及酷炫留有多名網紅、藝人及粉絲受害的影片的指控高度吻合。

許多網友也批評酷炫偷拍行為，「哇塞，那個留言也太多」、「他講話這麼尬，也可以%到這麼多」、「宗瑞2.0」、「沒女方同意就偷拍，就妨礙秘密罪」、「李宗瑞當年下藥+偷拍，最終判39年」、「如果真的有偷拍，就該比照李宗瑞辦理」。

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