國際原油報價基準的倫敦布蘭特原油期貨30日每桶收75.19美元，周線和月線各上升1.6％和3.5％，但跟OPEC＋在4月3日意外宣布5月開始自願性減產，令當天油價飆漲逾6％至約85美元相較仍明顯落後許多。

全球經濟前景憂慮給油市構成壓力，布蘭特期油6月份有一半時間收盤低於75美元，不但未能穩定地維持在沙國的75至80美元目標區間，甚至連其75美元底線也岌岌可危。

國際貨幣基金（IMF）評估沙國需要油價在80美元以上，才有充足財源去讓沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）積極推動極具野心的經濟轉型計畫。

沙國6月4日在OPEC＋會議上，宣布自願在7月每天再減產100萬桶後，讓其每天產量減少至900萬桶創2021年6月來最低水準。

但中國需求疲弱等因素令油價走弱，6月期間未能讓油價升破80美元，甚至曾跌破72美元水準。目前幾乎所有專家都預期沙國會繼續減產，包括高盛與摩根士丹利等都放棄油價將重回100美元的預測。

部份OPEC＋代表警告，儘管沙國的決定難以預測，但認為其可能把減產百萬桶行動延續至8月來撐抬油價。