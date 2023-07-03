第一財經報導，調查發現，目前境內主要銀行的一年期美元儲蓄存款利率最高不超過2.8％，而1年期人民幣存款平均利率約為2％，利差在0.8個百分點左右。

境內美元存貸款利率出現一定程度的「倒掛」，是近期銀行降低境內美元存款利率主要原因之一。受美國持續升息等影響，2022年以來，境內美元存款利率明顯上升。2023年第一季「貨幣政策執行報告」顯示，2023年3月，境內一年期美元大額存款加權平均利率為5.67％，較上年同期上升4.15個百分點。而同期境內一年期美元貸款加權平均利率為5.34％，較上年同期上升3.74個百分點。

民生銀行首席經濟學家溫彬分析稱，在當前美國聯準會持續升息預期有所降溫的情況下，銀行適當下調境內美元存款利率，有利於維護境內美元存款市場競爭秩序，理順境內美元利率定價機制，緩解境內美元存貸款利率「倒掛」等問題。

另，6月以來，包括工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行六家國有大行及部分全國性股份行均下調人民幣存款利率，因此，近期境內美元存款利率的適當降低，也與人民幣存款利率下降有一定的協調性。溫彬表示，這有利於降低境內企業居民的美元存款需求，對於人民幣匯率保持基本穩定具有積極意義。