大陸殲-20隱形戰機已換上兩具自製的渦扇-15發動機，並且首度成功試飛。針對戰鬥機發動機是否能趕上美國？前大使介文汲表示，大陸殲-20換渦扇-15，推力是很大的，基本上就已經過關了，已經快趕上美國。

介文汲2日在中天《國際直球對決》節目中表示，中國大陸軍事上還有兩項還沒辦法趕上美國︰第一是戰鬥機發動機，殲-20換渦扇-15，基本上就已經通過了；該發動機推力是很大的，而全世界能夠製造飛機發動機的，少之又少，中國大陸趕上來也是幾十年的努力。

介文汲接著指出，在核動力航母方面，航母續航力很重要，像美國核子動力航母從加州開過來，一待就是3個月，這要多少的油料。這一部分中國大陸趕上來之後，美國就會認慫一點。

介文汲指出，如果跟美國競爭，沒有叫板本錢，是沒有辦法的。到今天為止，美國對中國大陸還多所顧忌，如果中國大陸沒有10年前的大刀闊斧，在各種武器系統上，加緊直追，那麽今天美國對中國大陸的態度，會比現在更為囂張。