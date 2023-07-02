陳希愛與學員互動熱絡。（萬鴻經紀提供）

擁有8年成功電商實戰經驗的陳希愛，近日首度受邀到金門擔任講師，針對想在金門經營電商事業的創業人士，傳授加入電商事業的教戰守則，「我願傾一己之力，教大家如何開啟電商直播事業的樞紐，創建自營品牌，建立專屬自己的企業王國，真的不再是遙不可及的夢想，而是圓夢的王道。」

她8年前因到大陸拍戲，因緣際會成為當地平台帶貨直播主，爾後又加入抖音AI系統，接受培訓成為直播帶貨教母，靠著選貨獨到眼光、認真努力架構了電商一條龍創業輔導根基，也成為熱門講師。陳希愛說：「這一路走來真的是憑藉著『不服輸』跟『輸不起』才撐過來。」

對於擔任金門青年三創服務平台講師，她說：「我關注這個三創輔導培訓案已經有一段時日，非常佩服、認同金門官方有此魄力跟宏觀遠見。金門很適合年輕人、或想獨立創業的人，帶著創意到金門創業，尤其是針對時下很夯的電商經營模式到金門發展，我個人認為成功比例算是高的，蠻值得一搏。」

她分享：「我曾花費6個月的時間，手把手的把一個說話都不清楚的女生，調教成一個月收入十來萬人民幣的直播主。這次報名學員有專程坐飛機從台灣來的學員，我針對電商經營策略設定了，如何教導大家精準定位IP打造， 如何搜尋紅利流量商品，怎樣抓準市場通路流量....等課綱，就是希望我這8年在電商經營的實戰經驗，可以幫助想創業的人。」