最近俄烏戰場上傳出俄軍手上持有印中文字的砲彈，在西方媒體引起熱議，幾乎就是中國輸出致命武器給俄羅斯的明證。不過，這款從俄軍手中流傳出的砲彈照片後來發現是淘汰多年的152mm榴彈砲的彈藥，它是上世紀80年代賣給伊朗沒有用完的舊庫存，現在伊朗提供給俄羅斯使用。

據《騰訊網》報導，這場打了一年多的戰爭中，烏克蘭雖然軍工生產陷入停擺狀態，但有北約國家的支，沒有彈藥缺乏的問題。但是俄軍彈藥在長期的戰爭消耗下已窘態畢露，瓦格納部隊領導人普里戈津就多次常在社交體上表示彈藥供應嚴重不足。而中國至目前還沒有直接提供致命性的武器彈藥給俄國，雖然仍供應軍民兩用的無人機，但美國還未發現中共對俄輸出火砲武器與彈藥等軍火。

報導說，近日在烏克蘭戰場上的俄羅斯砲兵在為D-20榴彈砲裝藥的時候突然發現這個彈藥上的字不認識，所以把照片發到網路上，引發西方媒體的熱議，因砲彈上的字很明顯是簡體中文。經過調查，照片上的彈藥是中國製造的152毫米66式砲彈，這種口徑的榴彈砲從前蘇聯傳入中國，因此曾是俄軍與共軍相通的彈藥。

從公開的照片來看，砲彈上印有37-83-13數字，另有簡體中文「殺爆」兩字（火字旁加卜字是「爆」最後一版簡體，現已停用）。至於印的一串數字則代表砲彈是37批次、83年、13廠製造。這證實砲彈確實是中國生產，但共軍後來改用155毫米榴彈砲，因此152毫米的砲彈很早之前就已停產。這批1983年生產的砲彈是在1988年兩伊戰爭期間由中國出售給伊朗，是伊朗沒有用完的庫存舊貨，俄烏戰爭開打後，俄軍缺彈藥時就從伊朗運過去。

報導表示，除了砲彈庫存，伊朗還提供了低成本的自殺式小摩托武裝無人機，據說換來了蘇-35戰機與高超音速導彈，後者在伊朗宣布試射成功時把美國嚇了一跳。

最近西方媒體緊盯著中共出口到俄羅斯的貨物，試圖要找到中共止供武器的證據，目前已證實的只有深圳大疆公司等企業製造的軍民兩用無人機，雖然它經過改裝也能用來投彈，但到目前美國還沒有把它列入致命性武器。很顯然地，美方雖然緊盯中俄間敏感物資的交易，而且可能掌握了部份線索，但卻「睜一眼、閉一眼」，可能是還不打算對中共進行全面制裁，以免因此打亂全球商品供應鏈，加劇全球經濟衰退陰影。