根據美國《蘭德公司》研究報告指出，若兩岸觸發武統，台灣很容易在90天內被中國大陸擊敗。至於台灣可以撐多久？東華大學教授施正鋒指出，在過去的理解，最少要撐兩個禮拜，但現在卻說要3個月。而美國需要動員民兵時，不是從韓國、日本、菲律賓調兵，而是從美國本部調兵。

施正鋒2日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，當美國已經做那樣想定的時候，稱核武飛彈嚇阻，已經無效，第七艦隊海上的廝殺也沒有用，中國大陸登陸艇已經要登陸了。特別是在美國總統拜登上台以來，一些想法裡面，已經想到該如何跟他們打巷戰。

施正鋒接著指出，台灣應該撐多久？在過去的理解，最少要撐兩個禮拜，但是現在卻說要3個月。

施正鋒認為，美國基本上海軍是最強的，空軍次之，陸軍最弱，而且常備兵很少，所以美國想到了民兵，真正打仗時，民兵都需要動員。但美國不是從韓國、日本、菲律賓調兵，而是從美國本部調兵；美國在亞洲是很弱的，它是從歐巴馬開始重返亞洲，不過還是零零落落。