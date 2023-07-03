據外媒《觀察家報》報導，去年英國「國民保健服務」NHS有近17萬名員工離職，員工離職狀況創歷史新高，也讓該國醫療系統創下有史以來最嚴重的壓力，當中NHS醫院和社區衛生服務機構中有超過4萬1名護理師離職，離職率達到至少十年來新高。與2019年相比，2022年離職員工總數增加了四分之一以上。

《觀察家報》也對2010年以來，退役的NHS勞動力統計數據進行了分析，顯示了英國總理蘇納克 (Rishi Sunak) 面臨的挑戰。英國政府為了改善近期也啟動了一項新的勞動力計劃，以培訓和留住更多員工，推出24億英鎊（約台幣950億元）的「長期人力計劃」（Long Term Workforce Plan）。

希望擴大訓練計劃與相關措施來留住醫療人員，提供更好的職涯發展機會，以及更有彈性的工作選項，預計在2036-37年度可增加6萬名醫生、17萬名護理師，來緩解近期的高離職潮與不對等工時的醫療環境。

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