Mother Teresa Agnes Gerlach admits affair, apologizes, names priest.



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根據《紐約郵報》、《鏡報》報導，43歲修女格拉赫（Teresa Agnes Gerlach）原先是德州沃斯堡（Fort Worth）天主教教區於阿靈頓（Arlington）一處修道院的女院長，她在4月24日被主教奧爾森（Michael Olson）發現與蒙大拿州（Montana）馬雷（Bernard Marie）神父長時間「調情」，6月1日被依「違背貞潔誓言」、違反「十誡第六條誡命」，趕出修道院。第六戒規定，天主教神父和修女禁止結婚，須發誓堅守貞操，禁止婚前性行為。

不過，平時需乘坐輪椅與使用餵食管進食的格拉赫強調，自己與馬雷並未見過面，只是她愛上了對方，當時她因癲癇發作後思緒遭遇困境，「我想我的大腦真的一團亂」，她並表示，「即使是修女也會跌倒」。

Bishop Michael Olson of Fort Worth, Texas, issued a decree Thursday dismissing Reverend Mother Teresa Agnes Gerlach from religious life following a nearly six-week-long investigation into an alleged sexual affair involving a priest. https://t.co/idtZVLGAh3 — Catholic News Agency (@cnalive) June 2, 2023

根據報導，在法庭曝光的40分鐘調查對話錄音檔，格拉赫與奧爾森的對話錄音檔中，格拉赫表示確有此事，但「不太常」發生，後又改口只有視訊聊天兩次，但格拉赫反駁，這是在她剛動完外科手術，並且服用大量藥物後所錄製的，另外，奧爾森等人還針對她月經經期晚了一個月的陳述進行扭曲的解讀，但她並未與馬雷有過身體接觸。

格拉赫近日對主教奧爾森與沃斯堡教區提告，要求賠償100萬美元，指控奧爾森侵犯她的隱私，非法沒收她的電子產品，並且誹謗她，至於傳出與格拉赫偷情的馬雷目前被所屬教區「允許休假」，暫時不從事神職事務，另有消息指馬雷準備聘請律師。

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