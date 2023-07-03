展望下半年，在指數空間有限、個股輪動表現的行情架構下，哪些夯題材中的個股可望續強？ 哪些該減碼？ 又有哪些整理過的低基期標的可望接棒上漲？

「今年第四季大盤指數極有可能直接攻萬8，但，還是要挑基期較低的個股比較安全！」身為台灣第一代基金經理人的價值投資大戶何文賢分析，自2020年開始，外資3年共賣超台股2.22兆元，今年以來至6月21日終於「反賣為買」，共計買超逾4300億元，不論從籌碼面或技術面來看，台股仍在多頭軌道上。

只是，他提醒目前大盤有短線過熱之虞，指數先在16500點至17500點整理的機會極高，即使樂觀看待第四季有機會直攻「萬8」，但目前台股位階不低，因此以挑選價值低估、股價曾修正整理的個股布局，相對比較安全。

不只價值投資贏家這麼看，擅長布局趨勢成長股的艾致富也有類似看法；他預測下半年大盤走勢將呈「先蹲後跳」的創高走勢，第三季將在短線衝高後迅速回測，原因包括中長線投資人的波段獲利賣壓造成短線震盪，而屆時若美股走弱，台股不排除快速回測低點15900點，「等到半年報出爐，經過震盪整理後，台股第四季高點可望挑戰18800點。」但他提醒，這一回攻上高點的過程中，個股表現差異恐怕不小，選股決勝負。

指數不看淡，但選股策略的擬定，卻可能成為「吉」與「凶」的關鍵分水嶺；那麼，不同投資邏輯的台股贏家們，應對第三季、乃至於下半年台股行情，各自又端出了什麼樣的私房攻略？

價值成長大戶何文賢穩健布局

選價值低估股 耐心賺波段財

「除了所屬產業有成長性，更要把握股價被低估、本益比相對同業較低的原則。」何文賢提出他的基本策略，重中之重的關鍵字，就是「被低估」。他認為，與其預測指數，還不如好好挑選價值低估股，更能降低投資風險。

在標的挑選上，何文賢以近期讓他相對看好的檢測廠商耕興舉例，就成長性來看，該公司已被市場點名將受惠於蘋果的混合實境（MR）新產品，增添成長力道的想像空間與話題。再者，除了5G、Wi-Fi 6E等需求加持外，在車用方面，也開始接獲車廠及車電供應商，包括車聯網模組與車用零組件的測試案件。

至於何文賢最在意的「價值低估」部分，他盤算，若以耕興今年第一季每股獲利（ EPS）4.13元計算，全年EPS估上看16元，目前股價約250元，本益比約僅15倍，相對低於過去該股在多頭時期所享有的20倍本益比空間，值得留意。

此外，條碼印表機大廠鼎翰隨著自動辨識列印需求應用更加普及，預估公司今年自動辨識列印機出貨量可望較去年成長14％，上看80萬台。展望下半年，在整流器及條碼印表機市場的應用範圍擴張下，鼎翰已表態「下半年比上半年好」，而從去年EPS達22.71元，且今年第一季4.81元較去年同期成長逾三成來算，法人預估今年全年EPS有機會達23元，以目前250元股價計算，本益比不到11倍。

至於生技股中化生，今年不僅前5月累計營收11.59億元，年成長33.42％，且5月單月營收1.81億元，年增達49.97％，成長性頗有看頭，而股價自高點108元已拉回近2成，也符合他所強調的「挑選股價已有修正」的選股要件；若以股價85元計算，目前本益比12倍左右。