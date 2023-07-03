端午節過了，也代表一年過了一半，在台股休市兩個交易日的期間，全球股市都出現漲多回檔的格局，台灣加權指數在連假前三個交易日中下跌八六．五一，跌幅是○．五％，櫃買指數下跌○．四八％，但全球股市跌幅都比台股大，例如香港恆生指數下跌一一五○．四，跌幅五．七四％，如果拿收盤價來台，台灣加權指數與香港恆生指數的差距只有一六八七．五七，這是台股與港股最近的距離。

端午節這一周，亞洲漲幅凌厲的日本日經指數，全周下跌九二四．五四，跌幅二．九四％，南韓也跌二．一二％，美國道瓊指數下跌五七一．六九．跌幅一．六七％，Nasdaq下跌一．四四％，原來漲勢凌厲的費城半導體指數下挫四．五三％，歐洲的德、法股市也下跌逾三％。在Fed主席鮑威爾暗示可能再升息兩碼的情境下，全球股市再度籠罩升息的壓力。而英格蘭銀行也在這一周升息兩碼，英國五月ＣＰＩ八．七％，核心利率到五％，這個升息動作，也讓全球央行感受到進一步升息的壓力。

我們常說股價漲多就是最大利空，過去這半年以來，全球股市在大升息中意外拉出不小的漲幅。如果以最大漲幅來算，美國費半指數最高到三七四三．七三，漲幅四七．八四％。另外在Apple創下一八七．五六美元，及微軟寫下三五一．四七美元，Nvidia創下四三九．九美元歷史天價的示範下。Nasdaq 100指數也大漲三九．七二％，Nasdaq也上揚三二．四六％，美國科技股是全球股市大漲最重要的核心。

台日韓是上半年亞洲三傑

而亞洲股市最大的黑馬則是日股，今年外資買超日股逾三九○億美元，日經指數大漲二九．四四％，台股今年也有二二．七％的漲幅。南韓股市今年上漲十八．五一％，對照香港股市今年下跌四．五一％，上證小漲三．五三％；印度小漲二．七三％；東北亞的台灣、南韓、日本無疑是今年亞洲三傑。尤其是日本股市更是成為黑馬中的黑馬，也是全球最大的驚艷。

日本在過去三○年一直是在失落中調整，今年日經指數來到三三七七二．八九，這是三十三年新高，巴菲特加持買進的五大商社都拉出十分驚人的大漲幅。像伊藤忠商事從一七四○大漲到五八九八日圓；丸紅從四五六．二大漲到二七○五日圓，漲幅高達四九三％。住友商事、三菱商事、三井物產等漲幅也很可觀。而日本軍工股像三菱重工從二一八一大漲到六九二○日圓，川崎重工也從一二三一漲到三五七四日圓。還有在失落三○年中一直被人遺忘的日本半導體產業，這次東京威力科創、愛德萬測試、瑞薩、富士通、ＮＥＣ，甚至是以功率半導體為主的三墾電氣股價都從三四九○大漲到一四二三○日圓，這是日本失落三○年以來最強大的漲勢。

如果總結上半年全球股市的表現，西方的股市以美國科技股為核心，最亮的焦點是Nvidia，這次黃仁勳光芒四射，帶動全球一場ＡＩ革命，也照亮了台灣產業。這次Apple再創新高。不是手機出貨暢旺，而是ＡＩ帶來新的需求，包括微軟也因為是OpenAI的投資方，股價受到青睞。Nvidia、微軟、Apple是這一波美國科技股大漲的超級巨星。再往下一輪來看，Google、Tesla、Meta也不差，這些美國大型科技公司出色的股價表現照亮全球，台股也跟著沾光。

ＡＩ伺服器三雄出列

這次台積電股價最高來到五九四元，外資現在把目標價上看七○○，在美國的台積電ＡＤＲ也來到一○九．六九美元，市值一度來到五五三九億美元，台積電出色表現是台股加權指數能站上一萬七千點的最大憑藉。當中因為ＡＩ革命帶動台灣ＩＣＴ產業，這次台達電市值一度破兆元台幣。目前台達電（是台灣第五大市值企業，聯電第八，股價漲不停的廣達市值即將追上台塑、南亞，目前排行第十二，日月光投控緊追在後。

這一次ＩＣＴ產業大放異彩，最大動力來自伺服器。像是疫情以來，緯創從十八．五五大漲到八五．四元。緯創把市值拉升到二四三九億元，在台灣ＩＣＴ產業中，這次廣達市值跑到五八五二億高居首位，緯創登上老二地位。緯創的大漲又因為緯創有三七．六九％的緯穎，緯穎這次跑到一二五五元，市值達二一二四億；廣達也因為雲達股價一發不可收拾。

這是一場伺服器帶動的新革命，這次技嘉因為旗下的技鋼，股價跑到二六一．五元，市值來到一六六五億，技嘉這一段從七八．三元幾乎是噴出式大漲，過去一直以來，技嘉的股價都在微星之下，這次不論是股價或市值都超過微星，這是罕見的紀錄，而且技嘉市值也超過英業達、仁寶、宏碁、佳世達。還有緯創市值贏過華碩，這也是過去沒有發生過的事。正當伺服器產業在奔馳的時候，華碩正大舉裁員，可以看出有ＡＩ伺服器跟沒有ＡＩ伺服器題材相關的個股股價差別非常大。

伺服器題材照亮了有雲達的廣達，有緯穎的緯創，有技鋼的技嘉，這是ＡＩ伺服器三雄。再往下是機殼廠，這次營邦股價從三八元大漲到三五二元，儼然已成超級巨星。勤誠一口氣跑到一五九．五元，威力也十分驚人。現在機殼股往二線延伸，像是偉訓入股五○％的富驊都從十三．三五大漲到六四．三元，偉訓也從二六．○五大漲到六七．五元，這次連伺服沖壓的協易機也大漲，而協易機在股價大漲連番被示警中，四月ＥＰＳ○．一七元，五月ＥＰＳ○．四二元，似乎看出營運動能正不斷增強。（全文未完）

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