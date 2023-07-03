根據《美麗島電子報》最新的總統大選民調，結果顯示，民進黨賴清德35.9%、民眾黨柯文哲28.6%、國民黨侯友宜17.1%；其中在四腳督的戰況下，柯文哲的民調從28.6%立即跌至20.9%。對此，前立委郭正亮1日就表示，「郭台銘15.4％的民調，有7.7％是來自柯文哲，有4％是來自不表態，從賴清德那邊拿到2.6％，從侯友宜拿到1.5％，郭台銘的民調構成是這樣來的」，引發討論。

郭正亮1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「因為美麗島做了民調，他有做了四個人選的民調，我發現如果郭台銘真的出來選，那郭台銘15.4％的民調，有7.7％是來自柯文哲，有4％是來自不表態，從賴清德那邊拿到2.6％，從侯友宜拿到1.5％，郭台銘的民調構成是這樣來的」。

郭正亮更說，「我就很懷疑郭台銘是誰要幫他連署？如果沒有浮上檯面，不可能連署到那麼多人，沒有那個份量，這個沒有那麼簡單」，郭正亮最後更斷言，「最可能的局面還是這三個人在選，可是比較合乎邏輯的是大家各自努力，到12月那個禮拜看誰的民調領先，那大家就集中選票，去支持那個第二名」。