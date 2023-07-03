近日台海局勢升溫，中國大陸不斷派出戰機穿越台海中線，甚至許多共軍軍機的音檔流出，近日又有臉書粉專公布出在民航頻率128.0MHz監聽到一串訊息，更研判已經設定在入侵其領空後會進行開火動作。對此，前海軍艦長呂禮詩2日就表示，「所謂的鎖定不是倒數，這就是認知戰，到底是誰講的？沒有人知道」，引發討論。

根據《Taiwan ADIZ》臉書粉專在1日時PO出一篇文章表示，「繼我們在6月5日公佈PLA模擬PLA攔截各國進入領空的軍機的訓練錄音後，我們團隊於6月27日在相同的民航頻率128.0MHz監聽到一串訊息，我們研判已經設定在入侵其領空後會進行開火動作！」該粉專也直呼，「我們在此再度提醒美國、聯合國以及在中國大陸附近海空域執行任務的各國軍機，要注意航行安全」。

而從該段錄音內容可以清楚聽到，有「鎖定正前方敵機」，接著進行7公里、5公里、4公里等倒數後，呼喊「鎖定敵機，發射！」是完整的空中攻擊過程。

呂禮詩2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們跟美國買了那麼多軍武、錢付了那麼多，交貨了嗎？沒有啊」，呂禮詩同時也提到，「我們這樣講，鎖定陣前方敵機，七公里、五公里、四公里這樣倒數，他們不是這樣用的」，呂禮詩指出，「他們是『鎖定良好，我已準備』，他們是這樣的」。

最後呂禮詩也說，「所謂的鎖定不是倒數，這就是認知戰，到底是誰講的？沒有人知道」。