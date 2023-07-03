根據大陸《澎湃新聞》，中國大陸國家鐵路集團研發出更高速安全、更環保節能與智能的復興號動車組新產品，在福廈高鐵福清至泉州區段開展性能驗證試驗。6月28日在湄洲灣跨海大橋，CR450動車組的試驗列車以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行。政大國關中心教授湯紹成2日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，過去因為考量到福建可能跟台灣打仗，整體發展相對落後，但高鐵升級後，趕上全國標準將是指日可待。

湯紹成表示，大陸最近這十幾二十年來對基礎建設的投入令人驚艷，因為經濟發展到了一個程度，對於基建的要求就愈來愈大，對經濟發展、貨物流通及人民生活的改善，都有非常重大的貢獻。在湄州跨海大橋也加入很多新科技因素，建成的速度、達成的效果，以及可能帶來的，對物流也好、人民的交通也好，便利性都打破以往的慣例，比如說時速已經達到453公里，以前有坐過高鐵的人，可能都沒坐過這麼高速的動車組。

湯紹成提到，大陸有太多種類軌道交通，有高鐵的、動車的、一般的等等，在民眾交流確實做出非常大的貢獻。比如說過年，農曆年前一個月就開始了，包括農民工也好，城市的人要回家探親也好，是地表上人類移動最大的量，幾億、甚至上十億次這種來回流動的規模。

湯紹成指出，從湄洲的跨海大橋及動車就可以看得出來，以往從北京到上海都要5、6個小時，如果搭動車或高鐵的話，現在大概縮減到一半時間，湄州的交通新建設，當然也會趕上全國的平均值。福建整體的發展還是相對比較落後，為什麼？就是他們覺得福建將來要打仗了！

「要跟台灣打仗的！」湯紹成強調，所以過去福建的建設是比較落後的，但最近這幾年慢慢趕上來了。因為自己才剛去漳州參加海峽論壇，看到他們確實還是相對比較落後，可能還是一個三線的城市。現在的這個建設，可以說已經走出了以前的顧忌，趕上全國的標準將是指日可待！