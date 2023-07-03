為了深化空軍交流合作，中國大陸和泰國7月將舉行「鷹擊-2023」空軍聯合訓練。中泰空軍的「鷹擊」系列演習始於2015年，此次是該聯合訓練第六次展開。政大國關中心教授湯紹成2日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，聯合軍演牽涉到兩軍之間的訊息連通、資訊交流、戰技切磋等，牽涉層面非常廣。尤其泰國有跟美國簽協防條約，看在東南亞、東協、RCEP國家眼裡，也可能衍生不同做為，可以抵擋美國壓力。

湯紹成表示，泰國跟菲律賓有個共通點，就是他們都跟美國簽訂的協防條約，如果這樣還願意跟中國大陸舉行聯合軍演的話，這情況就比一般的國家更有價值。因為聯合軍演牽涉到兩軍之間的訊息連通，還有資訊的交流、戰技的切磋等等，牽涉的層面非常廣。

湯紹成提到，因為已經跟美國簽訂了協防條約，所以美國對這種事情會有一定的顧慮跟限制，對泰國也會感覺相當棘手。面臨到這種狀況，泰國仍願意跟中國大陸進行聯合演訓，這是非常特殊的狀況。但可以看得出來，泰國在一帶一路，以及跟中方的經貿關聯，都是非常大的受惠國。

「所以他要在這方面有所回饋，也是可以理解的！」湯紹成指出，泰國這次會有這樣的動作，可以說是中方在東南亞一個重大的勝利。其他的國家就很難說，他們願不願意跟中方的關係走到這一步，這是可以做出比較來的，因為美國對於整個東南亞、東協國家，給他們的壓力都非常大，逼得他們要選邊。泰國等於打了一記擦邊球，當然對美國來講，是非常感冒的事情。讓東協、RCEP國家看到了，可能也會有些不同的作為。