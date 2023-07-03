據港媒《南華早報》爆料，中國大陸科學家在國際期刊《地球科學前沿》發表論文，最新結果是在喜馬拉雅山脈上，發現了一條超大規模的稀土礦層，其長度很可能超過1000公里。政大國關中心教授湯紹成2日在《鄭亦真辣晚報》節目指出，稀土礦脈可能由中國大陸、印度、尼泊爾三方協商開採，但不丹近日歸還中國大陸1500平方公里的土地，對印度來說會感覺到威脅更加強烈，擔心長年當小弟的不丹與大陸關係更加緊密。

「不丹這國家有個特色，老百姓覺得他們是全世界幸福指數最高的國家！」湯紹成表示，不丹在喜馬拉雅山，跟很多國家都沒有那麼多接觸，包括環境汙染、生活品質等，雖然不是那麼樣富有，可是生活感到愉快、幸福指數高。可是問題出在，印度一直把不丹當成他的小弟，所以不丹對印度就一直有憎恨的情緒存在，就希望中方的力量能進到他們這邊來，對印度對他的欺凌做到一種平衡的關係。

湯紹成提到，不丹跟中方的領土談判已經進行了十幾二十年，最近雙方談得比較愉快，中方一方面給了不丹很多經濟援助，而不丹因為對印度的憎恨，現在跟中方達成了歸還土地的協議，大概有1500平方公里，這對中方來講，當然是非常大的一個勝利。

「對印度來講，當然會感覺到從中國大陸來的威脅更加強烈了！」湯紹成指出，印度就表達了非常嚴正的不滿，還沒有到抗議，擔心不丹跟印度的關係會疏離，跟中國大陸的關係會更加緊密。在戰略上，中方如果要對印度有所動作的話，這可能會增加中方的戰略優勢，這是印度非常在意的事情。再加上稀土的問題，稀土是在中國大陸、印度跟尼泊爾之間，大家可能還扯不清楚，到底要怎麼樣來開採、分配這個稀土等等。

湯紹成強調，這可能是一個好消息，也可能是一個壞消息，如果他們吵翻天的話，也可能會出現狀況。就像東海的油田，中國大陸跟日本在爭論，如果你這邊在開採的話，會有一個虹吸效應，會不會把我那邊的油也吸過來了？雖然稀土是不會流動的，但是要怎麼分配？是從上面的邊界來分配，還是用怎麼樣的方式來處理稀土的問題，這也是一個很大的學問。所以還需要他們三方共同加以協商，才能夠來解決這個問題。