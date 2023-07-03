白宮今天表示，美國總統拜登已排定本月出訪歐洲的外交之行，預定前往英國訪問，出席在立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，並到芬蘭參與北歐峰會。

法新社報導，白宮發布聲明說，拜登預定9日啟程前往英國，將會晤英國國王查爾斯三世（King Charles III）和首相蘇納克（Rishi Sunak）。他隨後將前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），出席11至12日舉行的北約國家峰會，最後還將到芬蘭首都赫爾辛基停留一天，參與美國與北歐國家領袖峰會。

白宮目前正在準備迎接瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）本週稍後到訪，討論瑞典加入北約組織議題；美國先前也表示，北約已接近就如何處理烏克蘭要求入盟一事達成共識。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，他希望目前還在對抗俄羅斯入侵的烏克蘭能在北約峰會接獲「邀請」，在戰事結束後能夠加入北約。（譯者：林治平）1120703