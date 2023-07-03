德國總理蕭茲今天表示，他「心懷關切」注意法國暴亂的發展。法國總統馬克宏昨天已因國內動亂，決定延後對德國的國是訪問。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）接受德國第一電視台（ARD）訪問時表示，法國是德國的「友好鄰邦」，而且巴黎與柏林當局合作「確保歐盟運作良好，這對我們的共同前途至關重要」。

他指出：「因此我們當然會心懷關切注意（法國暴亂發展），我非常希望，也當然深信法國總統會設法確保情況能迅速改善。」

德國總統府昨天宣布，馬克宏（Emmanuel Macron）因此事延後原定今天展開的國是訪問。法國這波暴亂起因警方槍殺一名非裔青少年。

記者問起這波暴亂是否可能造成法國和歐洲情勢動盪時，蕭茲回答：「我不認為法國會情勢不穩。」

他又說：「我非常理解法國總統留在國內的決定。換成是我也會這麼做。」（譯者：林治平）1120703