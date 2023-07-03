美國紐約6月才因加拿大野火出現史上最嚴重霾害，未料日前又竄出爆量蚜蟲（aphids）侵襲，造成許多民眾「吸進」這些小生物，有人甚至因此呼吸困難。對此，有專家預測蚜蟲群在1周內就會散去，相關部門也研判不會造成公共衛生危險。

紐約竄出爆量蚜蟲（aphids）侵襲。

據《衛報》報導，這些或綠或白的蚜蟲出現時，不少紐約客以為眼前的「灰塵」只是野火殘燼，但不論是上班族、慢跑者、單車騎士，甚至是地鐵乘客，都立刻發現這些像雲一樣的物體是蟲群，部分運氣較差或來不及躲避的民眾，則被蟲子鑽進眼睛、耳朵、鼻孔與嘴吧，臉上也滿是蟲子的屍體。

#aphids #NYC #CanadaWildfires

Aphids & most pesky insects which feed on plants are attracted by heat, dryness & dust as I garden. The Canada wildfire smoke provides a favourable condition for aphids to thrive. It’s not harmful to humans but very destructive to plants 🌱. pic.twitter.com/gfpgnawCvZ — Sibel Esther ☀️❤️Α🌟Ω❤️🌕 (@SibelAstarte) July 1, 2023

美國自然歷史博物館館長兼昆蟲學家格里馬爾迪 (David Grimaldi)表示，這些蟲群只是過渡到有翅階段的蚜蟲，並指出蚜蟲群的出現，「代表我們環境維護得相當健康」。康乃爾大學紐約州綜合害蟲管理部門的考夫曼(Jody Gangloff-Kaufmann)則認為，蚜蟲群可能受今年偏暖的氣溫影響，提早現蹤並大量出現，儘管這是反常現象，但蟲群最快幾天內，最慢1周就會散去。

紐約市健康與心理衛生局發言人也表示，這些蟲群雖然惱人，但不至於危害公共健康安全，「我們正在調查這些蟲，並會分享一切重要公共衛生資訊。」但對紐約客來說，不論是霾害還是蟲害，都非常不好受。

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